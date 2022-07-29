تحديد زمان ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

أول تصريح لصالح الماجري إثر مغادرة السجن

الطعن في نتائج الاستفتاء: المحكمة الاداريّة توضّح

اطلاق نار في الهواء خلال مطاردة أمنيّة بالقيروان.. وهذه التفاصيل

وزير الصحة يشدد على أهمية مواصلة المتابعة الصحية للحجيج العائدين من البقاع المقدسة

2022/07/29 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أكّد وزير الصحّة علي مرابط، الجمعة، خلال إشرافه على الاجتماع الدّوري لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على الصعيدين الوطني والعالمي، أهميّة مواصلة المتابعة الصحّية للحجيج العائدين من البقاع المقدّسة.

وقام الحاضرون بتقييم المؤشرات الوبائيّة التّي شهدت في الأيّام الأخيرة تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ونسب الإقامة بالمستشفيات بأغلب ولايات الجمهوريّة.

كما تمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى توفّر المخزون الاستراتيجي من الأوكسجين والتحاليل والتلاقيح ضدّ كوفيد-19.

وكانت تونس استقبلت أولى رحلات عودة الحجيج التونسين من البقاع المقدسة منذ قرابة أسبوعين مع توصية اللجنة العلمية لمجابهة كورونا بإلتزام الحجيج العائدين بحجر صحي لمدة سبعة أيام.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn