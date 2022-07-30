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 انفجار لغم يدوي الصنع بالمنطقة العسكرية بجبل الشعانبي وإصابة أحد حراس الغابات على مستوى الساق

2022/07/30 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ لغما يدويّ الصنع مضاد للأشخاص انفجر صباح اليوم على حارسي غابات كانا يتنقلان، خارج أوقات عملهما، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي بولاية القصرين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت أنّ انفجار اللغم قد تسبب في اصابة أحد الحارسين على مستوى أسفل الساق وقد نقله مرافقه لتلقي الإسعافات الضرورية.

وجدّدت الوزارة دعوتها، لمتساكني المناطق المحاذية للمرتفعات الغربية، إلى عدم الإقتراب أو دخول المناطق العسكرية المغلقة، واحترام علامات المنع المثبّتة بالمكان، وذلك حفاظا على أرواحهم من أي خطر.

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