المنستير: حجز كمية من الأسلحة بمخزن معدّ لصنع الصواعق الكهربائية والنيابة العمومية تأذن بإيقاف شخصين

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الاحد، بالاحتفاظ بشخصين من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومن أجل مسك وصناعة أسلحة وصواعق كهربائية، وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي مراد بن صالح “وات”.

وأضاف المصدر الأمني أنّ الوحدات الأمنية حجزت صواعق الكهربائية في مخزن بولاية المنستير معدّ للغرض.

وكانت المصالح الامنية (الإدارة العامة للمصالح المختصة، والمصلحة الجهوية المختصة والمصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب وفرقة الارشاد وفرقة الشرطة العدلية) كشفت عن المخزن المعد لصنع السلاح، على اثر التحري مع الشخصين احدها معروف امنيا بانتمائه لعناصر تكفيرية.