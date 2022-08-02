العثور على جثّة شاب بوادي بمدينة تاجروين

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف صباح اليوم الثلاثاء بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شاب عمره 22 عاما عثر على جثته ملقاة داخل أحد الأودية بمدينة تاجروين من ولاية الكاف.

وتفيد المعطيات الأولية أن أحد الرعاة تفطن صباح اليوم الى جثة آدمية تطفو فوق مياه وادي بمدينة تاجروين فتولى اعلام أعوان الحرس الوطني ليتم ابلاع ممثل النيابة العمومية الذي حضر على عين المكان وأجرى معاينة أولية على الجثة التي تبين انها تعود الى شاب عمره 22 عاما وهو من سكان الجهة وغاب عن منزل عائلته منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وتقرر ايداع جثة الهالك على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.