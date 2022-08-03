التوقعات الجوية لهذا اليوم..

تتواصل الحرارة على نفس الوتيرة للساعات الماضية وسط توقع تراوح الدرجات القصوى بين 29 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 34 و39 ببقية الجهات على ان تصل إلى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

وتغشى السماء، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال الشرقي مع امكانية خلايا رعدية ترافقها امطار وتساقط البرد باماكن محدودة.

ويتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة بالجنوب حيث تثير الرمال وتتجاوز سرعتها مؤقتا 60 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية علما وان البحر يكون متموجا إلى قليل الاضطراب.