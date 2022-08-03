حجز 100 صفيحة من عجين التكروري داخل سيّارة قادمة من القصرين

تمكّن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية صباح اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 من حجز 100 صفيحة من عجين التكروري تجاوزت قيمتها ربع مليار من المليمات كانت مخبأة داخل العجلة الاحتياطية لسيارة قادمة من القصرين تم ضبطها بمدينة حمام الأنف.

وتفيد محاضر البحث بأن معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية مفادها الاشتباه في وجود شبكة كبرى لترويج المخدرات تنشط بين الحدود الغربية للبلاد والعاصمة .

وأفادت الأبحاث بأن عملية متابعة تحركات الشبكة دامت أشهرا لترد معلومة محينة مفادها اعتزام العناصر المذكورة جلب شحنة كبيرة من المخدرات بغاية ترويجها بالعاصمة ليتم رصد تحرك عنصرين من سكان القصرين توجها إلى العاصمة على متن سيارة خاصة تم ضبطها صباح اليوم الأربعاء بمدينة حمام الانف، ليتم اخضاعها للتفتيش الدقيق وهو ما مكن الاعوان من حجز 100 صفيحة من عجين التكروري تبلغ قيمتها أكثر من 250 ألف دينار كانت مخبأة داخل العجلة الإحتياطية للسيارة.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالعنصرين الموقوفين ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية عناصر الشبكة وجميعهم من العاصمة وأحوازها.