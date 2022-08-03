قابس : تسجيل 42 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 42 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، تتوزع إلى 28 إصابة بمارث، و10 إصابات بقابس الجنوبية، و03 بقابس المدينة وإصابة واحدة بالحامة، وذلك من مجموع 90 عيّنة تحليل.

ويبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية إلى حد اليوم بالجهة 31456 شخصا من بين 31936 شخصا ثبتت إصابتهم بالوباء، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة 480 حالة تتوزع إلى 231 حالة بقابس الجنوبية، و73 بمارث، و76 بوذرف، و46 بمطماطة الجديدة، و27 بالمطوية، و11 بقابس المدينة، و5 حالات بمنزل الحبيب، و4 بقابس الغربية، و3 بغنوش، وحالتين بكل من الحامة ومطماطة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 120 إصابة لكل 100 ألف ساكن، فيما يقيم حاليا 13 مريضا ومريضة يقيمون بأقسام كوفيد 19 بمستشفيات الجهة.