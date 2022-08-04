مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع المراسيم و الأوامر

صادق مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، على 3 مشاريع مراسيم وعدد من الأوامر الرئاسية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تتمثل تلك المشاريع في :

*مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 04 جويلية 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.

*مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

*مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي.

* مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعديل تركيبة بعض اللجان والمجالس الوطنية العليا ذات العلاقة بالمجال البحري.

* مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.

* أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بضبط الحدود الترابية لكلّ من بلدية هبيرة من ولاية المهدية والمكناسي من ولاية سيدي بوزيد وسبيطلة وحيدرة من ولاية القصرين.

* مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للديوانة.

* مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2150 لسنة 2015 المؤرخ في 04 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

*مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والمتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره.

*مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.*

*مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

*مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

*مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد ومتابعة تنفيذ الدراسة الاستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات على كامل التراب التونسي وبضبط تنظيمه وطرق سيرها.

*مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء المركب الجامعي ببنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

* مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2519 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.