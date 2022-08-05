سليانة: السيطرة على حريق اندلع بجبل عين زكار من معتمدية برقو

تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة من السيطرة على حريق اندلع ليلة أمس الخميس بجبل عين زكار من معتمدية برقو

وذكر مصدر من الحماية المدنية في تصريح صباح اليوم الجمعة ل”وات” أن الحريق أتى على حوالي هكتار ونصف من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء

وللإشارة، فقد تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية سليانة، مساء أمس الخميس، من السيطرة على حريق اندلع بجبل مزاتة من معتمدية برقو، وأتى على حوالي هكتار من الأشجار الغابية، وفق ما ذكره والي سليانة، وليد العباسي، في تصريح سابق ل”وات”.