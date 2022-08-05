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الاحتفاظ بمدير مستشفى ورئيس قسم وادراج طبيب اخر بالتفتيش: جابر الغنيمي يكشف تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل

2022/08/05 أهم الأخبار, المصدر, تونس, مجتمع

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مساء امس الخميس، لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي وطبيب يتقلد خطة رئيس قسم وادراج طبيب بذات المستشفى بالتفتيش لتحصنه بالفرار، حسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي في تصريح ل”وات”.

وياتي ذلك، وفق غنيمي، على خلفية شكاية تتعلق بشبهة الاستيلاء على المال العام من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

وستقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين بشانهم قانونا، وفق ذات المصدر.

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