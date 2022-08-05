إحباط 3 عمليات “حرقة” في ليلة واحدة..وهذه حصيلة الايقافات..

تمكنت وحدات الحرس البحري بالمهدية ليلة البارحة من إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية.

وحسب ما أكدّه مصدر أمني لاذاعة الجوهرة أف أم فقد تمّ احباط العملية الأولى على بُعد 3 أميال شرق ميناء سلقطة من معتمدية قصور الساف، وتضم 15 شخصا أصيلي المهدية، أمّا العملية الثانية تمّ إحباطها على بُعد حوالي 20 ميلا شرق ميناء الشابة وتضم 31 شخصا جُلّهم من جنسيات إفريقية، بينهم 18 من جنس الإناث و 8 من جنس الذكور و5 أطفال، أمّا العملية الثالثة فتمّ إحباطها على بُعد 12 ميلا شرق ميناء الشابة وتضم 20 شخصا اصيلي ولايتيْ زغوان وصفاقس.

وباستشارة النيابة العمومية تمّ اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم، وفق نفس المصدر.