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محاولة تهريب 39 الف حبة اكستازي بمطار تونس قرطاج..

2022/08/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن فريق التفتيش الأمني المشترك بمطار تونس قرطاج من ضبط كمية من حبوب مخدرة نوع “اكستازي” مخفية داخل أمتعة مسافرة تحمل جنسية أجنبية قادمة من باريس.
وقد تفطن الأعوان المكلفين بالكشف بالأشعة إلى وجود أجسام مشبوهة داخل أمتعة المسافرة المذكورة وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق من قبل فرقة تفتيش المسافرين بالمطار تمّ العثور على 29 كيسا يحتوي غلافها الخارجي على أشكال من الحلوى بينما يوجد بداخلها كمية من الحبوب المخدرة نوع “اكستازي” بلغ عددها الجملي 39376 حبة.
وتم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية.

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