المنستير: انخراط محتشم للتجار في موسم التخفيضات الصيفية

سجّلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير انخراطا محتشما للتجار في موسم التخفيضات الصيفية، الذي انطلق أمس الخميس ويتواصل على إمتداد 6 أسابيع، حيث بلغ عدد التصاريح المودعة 35 تصريحا أي ما يعادل 60 نقطة بيع بالجهة مختصّة في الملابس الجاهزة، والأحذية، والأقمشة، وألعاب الأطفال، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، اليوم المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة زهرة ثابت.

وأشارت ثابت، في تصريح لـ”وات”، إلى أنّ عدد التصاريح المودعة للمشاركة في موسم التخفيضات يعتبر أقل من المعتاد، فالإدارة لم تتلق إلى حدّ الآن أية تصاريح من تجار منتصبين بمدينة قصر هلال رغم تعوّد العديد منهم الانخراط في هذا الموسم.

ورجّحت تسجيل ارتفاع في عدد التصاريح التي مازالت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بصدد قبولها من تجار التفصيل للمشاركة في موسم التخفيضات الصيفية الذي تتراوح فيه نسب التخفيضات بين 20 و70 في المائة، مشيرة إلى أن فرق المراقبة الاقتصادية سجّلت، إلى حدّ الآن، مخالفتين اقتصاديتين ذات علاقة بموسم التخفيضات.