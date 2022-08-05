بورصة تونس تنهي معاملات الجمعة على تراجع بنسبة 0،3 بالمائة

أقفلت بورصة تونس معاملات، حصة، الجمعة، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس”، بنسبة 0،3 بالمائة عند مستوى 7749،59 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 1،9 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم ” سرفيكوم” قائمة الارتفاعات، ليسجل تطورا بنسبة 4،4 بالمائة (0،950)، متبوعا بسهم شركة ” البطارية التونسية أسد”، الذي ارتفع بنسبة 2،7 بالمائة (1،160د)، محققا حجم تداول بقيمة 32 ألف دينار.

وفي المقابل تراجع سهم الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية ” ستيب”، بنسبة 4،4 بالمائة (3،250د)، علما وأن السهم حقق تطورا سنويا بنسبة 30 بالمائة.

وانخفض سهم شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم بنسبة 2،3 بالمائة (4،170د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 91 ألف دينار.

كما تراجع سهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 0،4 بالمائة (8،500د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 239 ألف دينار ما يعادل 12 بالمائة من إجمالي حجم المداولات خلال الحصة.