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جيش البحر ينقذ 22 مهاجرا غير شرعي تعطّب مركبهم شرق جزيرة قوريا من ولاية المنستير

2022/08/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أنقذت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر، يوم أمس السبت، 22 مهاجرا غير شرعي (يحملون الجنسية التونسية)، من بينهم 3 نساء و9 أطفال، كانوا على متن مركب معطّب ويطلبون المساعدة، شرق جزيرة قوريا (ولاية المنستير)، على بعد 80 كلم.

وأفاد هؤلاء الأشخاص، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع الوطني، بأن أعمارهم تتراوح بين 7 و51 سنة وأنهم أبحروا من سواحل المنستير خلال الليلة الفاصلة بين 5 و6 أوت 2022، قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجّه بهم إلى مشارف ميناء المنستير، أين تسلّمهم الحرس الوطني، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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