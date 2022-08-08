محمد المكشر مدربا جديدا للنجم الساحلي

اعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعيين محمد المكشر مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلفا لاقبال الرواتبي الذي قدم يوم السبت استقالته.

واضاف فريق جوهرة الساحل انه تقرر ايضا تعيين منير بوقديدة وسيف غزال كمدربين مساعدين وبوراوي عيسى في خطة مدرب حراس مرمى ومهدي الحاج عمر ومحمد التواتي في الاعداد البدني ونادر الطرودي في الاحصائيات والمتابعة بالفيديو.

وسينطلق الإطار الفني الجديد في الإشراف رسميا على تمارين الفريق ومواصلة الإستعداد للموسم الرياضي القادم بداية من الحصة التدريبية المسائية المقررة اليوم الإثنين.

وكانت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي قررت يوم 21 جويلية المنقضي تعيين اقبال الرواتبي مدربا لفريق اكابر كرة القدم بمساعدة سيف غزال واسكندر القردبو وذلك في مستهل عودة الفريق للتمارين استعدادا للموسم الرياضي 2022-2023.