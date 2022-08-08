ليفاندوفسكي يسجل هدفه الأول مع برشلونة في فوز ودي 6-0

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول بقميص برشلونة في مباراة ودية بأول ظهور له في كامب نو ليساعد الفريق الإسباني في فوز ساحق 6-صفر على بوماس المكسيكي في نهائي كأس جوان غامبر السنوية استعدادا للموسم الجديد يوم الأحد.

افتتح المهاجم البولوني، الذي أخفق في تسجيل أي هدف في مباريات برشلونة الودية خلال جولته بالولايات المتحدة، التسجيل في الدقيقة الثالثة بعد أن حول تمريرة بيدري العرضية إلى الشباك ببراعة من زاوية ضيقة.

ورد ليفاندوفسكي الجميل لبيدري (19 عاما) ليصنع الهدف الثاني للاعب الوسط الصاعد بعد دقيقتين فقط.

وقدم ليفاندوفسكي تمريرة حاسمة أخرى لبيدري ليوسع لاعب منتخب إسبانيا الفارق إلى 4-صفر في الدقيقة 19 بعد أن سجل المهاجم عثمان ديمبلي الهدف الثالث.

وأكمل المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ السداسية في الشوط الثاني.

وقال هداف بايرن ميونيخ السابق عبر فيديو نشره برشلونة عقب حصوله على جائزة رجل المباراة “أنا سعيد بلعب مباراتي الأولى في كامب نو وبالفوز بالبطولة”.

ومن المتوقع أن يخوض ليفاندوفسكي (33 عاما) مباراته الأولى بالليغا الاسبانية يوم 13 أوت حين يلتقي برشلونة مع ضيفه رايو فايكانو.