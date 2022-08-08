لمدة شهرين: تحويل ظرفي لحركة المرور على الطريق الوطنية رقم 5 و الطريق السيارة أ3..

أفادت وزارة التجهيز والإسكان، كافة مستعملي الطريق الوطنية رقم 5 متفرّع (المخرج الغربي للعاصمة) والطريق السيارة أ3 ( تونس وادي الزرقاء) والقادمين في اتجاه العاصمة، بأنه سيقع تحويل ظرفي لحركة المرور ابتداءً من يوم الاثنين 15 أوت 2022 ولمدة شهرين لإنجاز مكونات مشروع محول على مستوى مفترق بن دحة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ،اليوم الإثنين، أنه يمكن لمستعملي الطريق، المرور عبر الطريق الشعاعية ” إيكس 20″ (الطريق الحزامية) ثم الطريق الوطنية رقم 5( العقبة -الدندان ) أو الطريق المحلية رقم 539 ( الحرارية) مع إبقاء إمكانية دخول الجزء المغلق من هذه الطريق للمتساكنين والقاصدين المحكمة الإبتدائية تونس 2 فقط.

وطالبت مستعملي هذه الطريق بتوخي الحذر مع التخفيض في السرعة واحترام الإشارات المرورية والعلامات التوجيهية المركزة للغرض.