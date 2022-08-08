زغوان :الاحتفاظ بوالي وكاتب عام سابقين ومراقب مصاريف و3 موظفين بمركز الولاية في شبهة فساد مالي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان اليوم الاثنين بالاحتفاظ بوالي وكاتب عام ولاية زغوان سابقين ومراقب مصاريف و3 موظفين بمركز الولاية بشبهة فساد مالي تتعلق بالتسيير المالي لودادية موظفي وأعوان مركز ولاية زغوان ومعتمدياتها

وأفاد مصدر أمني مراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة بإن القضية انطلقت إثر شكايات رفعها عدد من المنخرطين ضد هيئة الودادية إلى والي الجهة وتولى إحالتها إلى النيابة العمومية التي كلفت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان بالتحقيق في مضمون هذه الشكاوى وأسفرت الأبحاث عن الاحتفاظ بالمجموعة المذكورة في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء للبت في ملابسات هذه القضية