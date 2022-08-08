وزارة النقل تنهي مهام 3 مسؤولين على راس شركات نقل وطنية وجهوية وتكلف متصرفين مفوضين لادارتها مؤقتا



انهت وزارة النقل ، الاثنين، مهام 3 مسؤولين على رأس كل من الشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة النقل بالساحل و الشركة الجهوية للنقل بنابل وتعيين متصرفين مفوضين للإشراف مؤقتا على هذه الشركات

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها ، انها كلفت منيرة اليحياوي حرم الكفاف، ممثل وزارة النّقل بمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بين المدن، متصرّفا مفوضا في انتظار تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة.

وأضافا أنه تم تكيلف كمال النفطي، ممثل وزارة النّقل بمجلس إدارة شركة النّقل بالساحل، متصرّفا مفوضا وذلك في انتظار تعيين رئيس مدير عام جديد على رأس المؤسسة.

وقامت الوزارة بتكليف سامي زقاب، ممثل وزارة النّقل بمجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بنابل، متصرّفا مفوضا وذلك في انتظار تعيين رئيس مدير عام جديد.

ولم تقدم الوزارة اي توضيح بشان الأسباب التي دفعت نحو انهاء مهام المسؤولين على رأس الشركات الثلاث.