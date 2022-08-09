ملكية الأجانب في رسملة بورصة تونس بلغت 22،2 بالمائة خلال شهر جويلية 2022

بلغت نسبة ملكية الأجانب في رسملة بورصة تونس خلال شهر جويلية 2022 حوالي 5،2 مليون دينار، ما يعادل 22،2 بالمائة من رسملة السوق، حسب النشرية الشهرية لبورصة تونس، التي نشرتها، الثلاثاء.

وقدرت قيمة شراءات الأجانب للأسهم المتداولة بالسوق، خلال الفترة ذاتها، بمبلغ جملي قدره 157 ألف دينار، مقابل مبيعات بقيمة 3553 ألف دينار، أي برصيد صافي سلبي بقيمة 3396 ألف دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسهم على ملك الأجانب، حسب القطاعات بالسوق الرئيسية في شهر جويلية 2022، تتوزع، أساسا، على قطاعات

المالية ( 239502217سهما) ومواد الاستهلاك (168244106 سهما) و الصناعة (19323564سهما) .

يذكر أن المؤشر المرجعي لبورصة تونس ” توننداكس” أنهى شهر جويلية 2022 عند مستوى 7731،77 نقطة، محققا تطورا بنسبة 3،28 بالمائة بعد ارتفاع بنسبة 1،48 بالمائة خلال شهر جوان 2022.

وبلغت أرباح مؤشر ” توننداكس”، منذ بداية سنة 2022، نحو 9،73 بالمائة مقابل 6،09 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.