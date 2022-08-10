في أقل من 24 ساعة: احباط 10 محاولات حرقة

قال المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، اليوم الاربعاء 10 اوت 2022، انّ وحدات تابعة للاقاليم البحرية للحرس بالساحل والشمال والوسط تمكنت في الليلة الفاصلة بين 8 و9 اوت الجاري، من احباط 10 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة (الحرقة) ونجدة وانقاذ 138 شخصا من بينهم 81 فردا من جنسيات افريقية مختلفة و البقية تونسيون.

وأكد الجبابلي في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك، ان وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات سوسة وبني خيار والمنستير ووحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس تمكنت يوم 8 اوت الجاري في اطار عمليات استباقية من ضبط 21 شخصا قال انّهم كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأشار الى أنّه حُجزت لديهم 5 مراكب بحرية ومبلغ مالي قدره 22 ألف دينار مؤكدا أنّ النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .