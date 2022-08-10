مدنين: حركية هامة بمعبر راس جدير على مستوى المسافرين والبضائع

قال رئيس مكتب الديوانة بمعبر راس جدير العميد عمر العرف بان الحركة التجارية وحركة المسافرين “تشهد تطورا بنسق تصاعدي”، حيث سجلت منذ بداية السنة الى مطلع الاسبوع الجاري، نحو مليون مسافر في الدخول الى تونس و720 الف مسافر في الخروج من تونس، اي بمعدل 8 الاف مسافر يوميا بين دخول وخروج، فيما وصل عدد السيارات عند الدخول الى 575 الف سيارة وعند الخروج الى 465 الف سيارة.

وبين العرف ل”وات” ان هذه الحركية الكبرى في المسافرين رافقها نشاط هام للحركة التجارية بدخول اكثر من 47 الف شاحنة تاتي فارغة في اغلبها من ليبيا لتعود محملة بالبضائع وخروج اكثر من 40 الف شاحنة في اطار نشاط التصدير ليبلغ حجم المبادلات التجارية اكثر من 4 ملايين دينار، وفق تاكيده.

يذكر ان وزير السياحة اكد لدى زيارته مطلع هذا الاسبوع معبر راس جدير الحدودي لمتابعة ظروف استقبال السواح الليبيين ونشاط مكتب الاستقبال التابع للديوان التونسي للسياحة، اهمية السوق الليبية في تحسين مؤشرات القطاع السياحي والاقتراب من السنة المرجعية 2019، حيث اشار الى ان اكثر من 800 الف سائح ليبي زاروا تونس منذ بداية السنة الى موفى شهر جويلية الماضي.