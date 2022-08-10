صفاقس: ارتفاع عدد الجثث المنتشلة في حادث غرق مركب هجرة غير نظاميّة

ارتفع عدد الجثث المنتشلة في حادث غرق مركب هجرة غير نظاميّة، أمس الثلاثاء، بسواحل القراطن بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، الى 8 جثث (3 نساء و4 اطفال وكهل)، بعد انتشال جثتين إضافيتين، اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد به مصدر بالحرس البحري في تصريح لـ”وات”.

وذكر المصدر ذاته أنه تم إنقاذ 20 شخصا من ركاب القارب، الذي كان يقلّ حوالي 30 تونسيا أصيلي ولايات صفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقصرين وسليانة، كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة نحو السواحل الايطالية، فيما تتواصل عملية البحث عن مفقودين آخرين من قبل وحدات الحرس البحري التابعة لاقليم الحرس البحري بالوسط، ووحدات بحرية تابعة لجيش البحر معزّزة بفريق غوص تابع للحماية المدنية بصفاقس.