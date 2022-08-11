ريال مدريد يعادل الرقم القياسي في احراز لقب السوبر الاوروبي بفوزه على أينتراخت فرانكفورت

فاز ريال مدريد الاسباني حامل لقب مسابقة رابطة الأبطال 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت الالماني بطل الدوري الاوروبي مساء الأربعاء ليتوج بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الخامسة معادلا الرقم القياسي.

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيمة في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري.

وأظهر أينتراخت بطل الدوري الأوروبي مقاومة في الشوط الأول وأتيحت له بعض الفرص للوصول لشباك تيبو كورتوا دون جدوى.

وبهذا الانتصار أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحقق اللقب أربع مرات.

واعتمد المدرب الإيطالي على نفس التشكيلة الأساسية الفائزة بنهائي رابطة الأبطال أمام ليفربول في باريس في ماي الماضي.

ولعب الفريق الألماني في غياب صانع اللعب فيليب كوستيتش القريب من الانتقال ليوفنتوس لكنه بدا أكثر تنظيما بعد هزيمته المذلة 6-1 من بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي في الجولة الافتتاحية للبطولة الألمانية.

ونال أول فرصة باللقاء حين توغل دياكي كامادا لكنه لم يتمكن من التفوق على كورتوا بتسديدته المنخفضة بالدقيقة 14.

ورد ريال بعد ثلاث دقائق لكن تسديدة فينيسيوس أبعدها توتا قبل اجتياز خط المرمى كما تصدى الحارس كيفن تراب لفرصة أخرى من اللاعب البرازيلي.

لكن الحارس الألماني أخفق في تقدير تمريرة عرضية بالدقيقة 37 حين حول كاسيميرو الكرة برأسه إلى ألابا ليسجل المدافع النمساوي الهدف الأول من مسافة قريبة.

وحافظ ريال على السيطرة بعد الاستراحة وأجبر تراب على التدخل ببراعة لمنع تسديدة فينيسيوس التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 55 قبل أن يسدد كاسيميرو في العارضة بعد دقيقتين.

وأسفر الضغط عن هدف ثان من تعاون فينيسوس وبنزيمة، وساهم هذا الثنائي في 111 هدفا للفريق في الموسم الماضي، ليقضي المهاجم الفرنسي على أي أمل لأينتراخت في تحقيق لقب السوبر لأول مرة.

وتساوى ريال بذلك مع ميلان وبرشلونة في التتويج بالكأس خمس مرات.