الجامعة العامة للإعلام: احالة 5 نقابيين بشركة سلكتا على القضاء بسبب نشاطهم النقابي



يمثل غدا 5 نقابيين أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأريانة، بسبب نشاطهم النقابي فيما تتهمهم ادارة شركة سلكتا بالسرقة ، وفق ما ذكرته الجامعة العامة للاعلام بالاتحاد التونسي للشغل.

وقال الكاتب العام بالجامعة محمد السعيدي، ان ادارة الشركة قامت برفع شكاوى ضد نقابيين بهدف اخماد صوتهم النقابي، مشيرا الى ان الجامعة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل تحترم قرارات القضاء.

وذكر السعيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، ان ادارة الشركة المذكورة كانت رفعت سابقا قبل ثلاث سنوات قضايا ضد نقابيين برأهم القضاء لاحقا، ملاحظا أن الشكاية الجديدة هي الثانية من نوعها، وفق قوله.

وأكد ان الاتحاد يساند حق العمال بالشركة في النشاط النقابي، قائلا ان تكوين نقابة اساسية خلف موجة من القرارات العقابية التي كان أقصاها مثل هذه الاتهامات التي وصفها ب” الكيدية في حقهم”.

ولم يتسن لوكالة تونس افريقيا للأنباء الحصول على رد من طرف ادارة شركة سلكتا رغم تكرر محاولة الاتصال هاتفيا .

وحسب الكاتب العام بالجامعة العامة للاعلام، فان محاكمة هؤلاء النقابيين تمثل اول اختبار لقياس مدى الالتزام بحرية العمل النقابي المنصوص عليه في الدستور الجديد، غير انه أكد في المقابل، التزام الجامعة باحترام كافة الأحكام القضائية.