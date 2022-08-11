الاحتفاظ بـ3 نقابيين وعاملين إثنين بشركة بتهمة السّرقة..#خبر_عاجل

أذنت النّيابة العمومية أمس الأربعاء 10 أوت 2022، لفرقة لشرطة العدلية بأريانة بالاحتفاظ بـ 5 عمال بشركة بتهمة السّرقة.

وذكر موقع الشّعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشّغل، أنّ الموقوفين هم 3 نقابيين وعاملين إثنين، مضيفا أنّهم مثلوا أمس الأربعاء أمام فرقة الشّرطة العدلية باريانة حيث تمّ بحثهم حول موضوع الشّكاية المقدّمة ضدّهم ومكافحتم مع زملاء لهم في الشركة.

ونقل الموقع عن مصادر نقابية قولها إنّ الاتهامات استندت إلى فيديو لا يمكن أن يكون دليلا على اتيان سرقة بضائع أواتلاف أخرى.

وكانت النّقابة الأساسية للشّركة سوتيفي سيلكتا قد ندّدت بتوجه إدارة الشّركة إلى القضاء في القضية التي اعتبرتها مسألة شغلية بحتة. وقالت النّقابة في بيان: “كالعادة وفي سابقة غريبة وخطيرة جدا، يتعمد مسؤولي شركة سوتيفي تجاهل كلّ تعاليم العلاقة الشّغلية وتخطّي كلّ الاتفاقيات والالتزامات بين منظمتين عريقتين، الاتحاد العام التّونسي للشّغل وUTICA وذلك بزجها للقضاء في علاقة شغلية بحتة.