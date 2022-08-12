شاب يعنّف زوجته ويشوّه وجهها بالمنستير.. وهذه التفاصيل

تمكنت فرقة شرطة النجدة العاملة بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير المدينة اليوم الجمعة 12 أوت 2022 من القبض على شاب تعمد تعنيف زوجته وتشويه وجهها بسبب خلافات عائلية وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح .

وأوضح بن صالح في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أن شرطة النجدة تمكنت رفقة دورية شرطة العدلية بالمنستير المدينة من القبض على المتهم في وقت وجيز و تقديمه إلى مقر الاستمرار بالمدينة والإحتفاظ به.

كما تم نقل المصابة من قبل الحماية المدينة إلى مستشفى فطومة بورڨيبة لتلقي الاسعافات اللازمة.