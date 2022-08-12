توننداكس ينهي حصة الجمعة مرتفعا بنسبة 3ر0 بالمائة

اقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، حصة الجمعة على ارتفاع بنسبة 3ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 7805، مع تسجيل مبادلات ضئيلة ناهزت 3ر2 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وعاد أفضل أداء خلال الحصّة، إلى سهم سيتي كار، ليزيد بنسبة 9ر5 بالمائة وسعر 800ر10 دينار، وسط معاملات بقيمة 5 آلاف دينار.

وتطوّر سعر سهم الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين “ستار” بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 990ر123 دينار، وقدّرت المعاملات على السهم بقيمة 12 الف دينار.

وتكبد في المقابل، سهم المغاربية الدولية للإشهار أعلى الخسائر خلال الحصة، ليفقد نسبة 3ر4 بالمائة من قيمته ليقفل عند سعر 220ر0 دينار،دون تسجيل اي مبادلات.

كما تدحرج سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية، بدوره، بنسبة 5ر1 بالمائة وسعر 220ر3 دينار ومبادلات بقيمة 46 ألف دينار.

فيما تصدر سهم بنك تونس العربي الدولي قائمة الأسهم الأكثر تبادلا، بعد استحواذه على قيمة 478 ألف دينار من المبادلات، أي بنسبة 21 بالمائة من المبادلات الجملية للحصة، وليقفل الحصة على ارتفاع بنسبة 2ر1 بالمائة وسعر 000ر73 دينار.