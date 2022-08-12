توننداكس يحقق سادس ارتفاع اسبوعي له على التوالي وسط تداولات قاربت 5ر10 مليون دينار

حقق مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، سادس ارتفاع أسبوعي له على التوالي في ختام التداولات الممتدة من 8 الى 12 اوت 2022 ، بمكاسب بنسبة 70ر0 بالمائة مكنته من الوصول إلى مستوى 7805 نقطة.

وأشارت التونسية للأوراق المالية، في تحليلها الأسبوعي ، الى ان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 8ر10 بالمائة منذ مطلع 2022 لكن قيمة تداولات الاسبوع كانت ضعيفة جدا وقاربت 5ر10 مليون دينار

وحصلت اسمنت قرطاج على 5ر1 مليون دينار من التداولات الأسبوعية، شكلت 14 بالمائة من قيمة الجملية للتداول علما وان سهم الشركة ارتفع بنسبة 6ر0 بالمائة ليقفل عند مستوى 720ر1 دينار.

وتصدر سهم البنك العربي لتونس، قائمة الإرتفاعات، محققا 3ر9 بالمائة عند مستوى 700ر2 دينار وسط تداولات في حدود 381ر0 مليون دينار في حين صعد سهم انيماد بنسبة 1ر7 بالمائة لينهي الأسبوع عند مستوى 740ر7 دينار.

وتراجع سهم صنماد بنسبة 12 بالمائة ليقفل التداولات عند مستوى 830ر1 دينار في حين خسر سهم المغازة العامة 5ر3 بالمائة من قيمته لينهي الاسبوع عند مستوى 050ر12 دينار.