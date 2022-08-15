تسجيل نقص في المواد البتروليّة في محطّات التزوّد بالوقود #خبر_ عاجل

أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط محمد الصادق البديوي اليوم الإثنين 15 أوت 2022، وجود نقص واضح على مستوى تزويد محطات بيع الوقود بالمواد البترولية وهو ما يجبر الحرفاء على التنقل من محطة الى أخرى بحثا على الوقود.

وقال البديوي في تصريح لموزاييك أف أم ان هذا الاشكال لا يتعلق بمحطات بيع الوقود التي لا يتم تزويدها بالكميات الكافية من قبل شركات توزيع المواد البترولية مشددا على ان هذه الأخيرة بدورها تعاني من نقص في المواد البترولية.

من جهة أخرى قال البديوي انه لا يمكن الحديث عن نفاد هذه المواد بشكل مطلق بل نقص ملحوظ ظاهر للعيان وفق قوله وهو ما يجعل محطات بيع الوقود غير قادرة على العمل بصفة مستمرة باعتبار الانقطاعات المتعددة لعمليات التزويد.