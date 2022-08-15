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عاجل: أمطار غزيرة و سحب رعديّة بهذه المناطق.. والرصد الجوّي يحذر

2022/08/15 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء الإثنين، أن آخر صور القمر الاصطناعي بينت نشاطا كبيرا للخلايا الرعدية بالمناطق الشرقية، حيث رصدت كتلة اولى بزغوان تشمل جنوب نابل تدريجيا وكتلة ثانية بالوسط الشرقي تشمل تدريجيا سوسة، المنستير واجزاء من المهدية.

الأمطار الرعدية تكون مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة وقد تتسبب في تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة.

أما ببقية مناطق الشمال والوسط ستكون هناك امطار متفرقة ومحلية تزامنا مع ظهور السحب المنخفضة.

سرعة الرياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية.

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