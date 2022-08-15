تنس : أنس جابر تستهل منافسات الزوجي الى جانب البيلاروسية أزارينكا

تستهل اللاعبة التونسية أنس جابر, غدا الثلاثاء, مشوارها في بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس, من خلال خوض منافسات الزوجي, بجانب البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا, في ثمن نهائي البطولة, و أمام الثنائي المكون من اليابانية شوكو أيوما والتايوانية شان هاوو شينغ.

وفي مسابقة الفردي, تنتظر أنس جابر, التعرف على هوية المنافسة لها في الدور الثاني في ظل إعفائها من خوض الدور الأول في البطولة.

ووضعت القرعة, أنس جابر في الدور الثاني, في منافسة الفائزة في اللقاء الذي سيجمع بين الأمريكية كاترين ماكانلي المصنفة 18 عالميا, والبيلا روسية أليكساندوا ساسنوفيتش المصنفة 36 عالميا.

وستكون سنسيناتي الأمريكية, محطة تحضيرية مهمة لأنس جابر, قبل المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة