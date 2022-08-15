الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يطالب بإطلاق سراح رئيسة بلدية طبرقة وتوسيع الأبحاث للوقوف على حقيقة الاستهداف

طالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة اليوم الاثنين بإطلاق سراح رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي تم ايداعها السجن وسط الأسبوع المنقضي.

ودعا الاتحاد في بيان له صدر بالتزامن مع تنفيذ عدد من نشطاء المجتمع المدني ومن رؤساء البلديات لوقفة احتجاجية اليوم امام مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة الى “انصاف امال العلوي وتوسيع الأبحاث للوقوف على حقيقة الاستهداف الذي تعرضت اليه”.

وأشاد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة “بنظافة يد رئيسة بلدية طبرقة مستبعدا تورطها في الفساد”.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد اصدر يوم 9 اوت الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية طبرقة وذلك على خلفية احالتها على انظاره بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و 32 من المجلة الجزائية وذلك قبل ان يستمع الى المتضرر والى الشهود ودون ان يعدل في نص الإحالة وقبل ان يرفض مطلب الافراج عنها.

ولاقت قضية رئيسة بلدية طبرقة التي فازت في انتخابات جزئية جرت في شهر ماي من السنة الجاري حملة تضامنية جهوية ووطنية لافتة.

مولدي