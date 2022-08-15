كأس إفريقيا للأمم (أقل من 23 سنة): عملية القرعة يوم الخميس بالقاهرة

تجرى عملية القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة الى كأس إفريقيا للأمم (2023 بالمغرب) لأقل من 23 سنة, يوم الخميس المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة على الساعة (00ر12 بتوقيت تونس), حسبما أعلنت عنه الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وسيشارك 38 منتخبا, من بينها تونس , في التصفيات الافريقية, بينما سيكون المنتخب المغربي متأهل بصفة

مباشرة الى المنافسة كونه البلد المنظم.

ويذكر ان منتخب تونس و17 منتخبا آخرا معفيون من الدور الأول.

وتجرى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 لفئة ما دون 23 عاما بالمغرب, حيث

ستكون مؤهلة الى الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس-2024)..

برنامج وطريقة التصفيات:

الدور الأول (ذهاب/اياب) : 19- 27 سبتمبر 2022

الدور الثاني (ذهاب/اياب) : 21- 23 أكتوبر 2022/ 28- 30 أكتوبر 2022

الدور الثالث (ذهاب/اياب) : 20 – 28 مارس 2023

— طريقة التصفيات:

الدور الأول: يخوض الـ20 فريقا أقل ترتيبا الدور الأول (تصفيات مباشرة

بمباريات ذهاب وإياب), حيث تتأهل 10 منها الى الدور الثاني.

– الدور الثاني : تخوض المنتخبات العشرة المتأهلة عن الدور الاول رفقة 18

منتخبا معفيا من الدور الاول, مباريات الدور الثاني على شكل مباريات اقصاء

مباشر (ذهاب-اياب) حيث سيتأهل عنها 14 فريقا لخوض الدور الثالث والاخير.

– الدور الثالث: تلعب المنتخبات الـ14 المتأهلة عن الدور الثاني, لقاءات

الدور الثالث (مباريات على شكل اقصاء مباشر/ ذهاب-اياب), تتأهل عنها سبعة فرق

لتخوض النهائيات الافريقية رفقة البلد المنظم (المغرب).

– المنتخبات المعفية من الدور الاول (18) .

اتحاد شمال افريقيا : الجزائر, مصر, تونس

اتحاد غرب افريقيا “أ” : غينيا, مالي, السينغال وسيراليون

اتحاد غرب افريقيا “ب” : البنين, كوت ديفوار, غانا ونيجيريا

اتحاد وسط وشرق افريقيا : السودان وأوغندا

اتحاد وسط افريقيا : الكاميرون, الكونغو والغابون

اتحاد جنوب قارة افريقيا : جنوب افريقيا وزامبيا