وحدات الحرس تنقذ 80 مهاجرا غير نظامي من الغرق

الوضع الوبائي: تسجيل 28 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 أوت الجاري

عاجل: موجة حر تضرب البلاد التونسيّة بداية من هذا التاريخ

هذا ما قرّره القضاء بخصوص قضيّة السرقة التي تورّط فيها عمّال ونقابيي شركة “سوتيفي سيليكتا”

باجة: تزويد مناطق الطرايشية والجمايلية وبوقرنونة بنفزة بالماء الصالح للشراب سيتحسن انطلاقا من الليلة

2022/08/16 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

افاد مدير اقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” بباجة وليد الزيدى، اليوم الثلاثاء، بان وضعية تزويد مناطق الطرايشية والجمايلية وبوقرنونة بمعتمدية نفزة بالماء الصالح للشراب ستتحسن انطلاقا من الليلة، مشيرا الى انه تم القيام بحضيرة اشغال كبرى للصيانة ولحل الاشكاليات في التزود التى تعرفها هذه المناطق.

وبين في تصريح ل”وات” ان الاشكاليات التى ادت الى انقطاع الماء او ضغف وصوله لمتساكنى هذه المناطق تتمثل في تكلس القنوات اضافة الى اعطاب كهربائية بمحطة الضخ وضعف الموارد المائية، وهو ما اثر على امتلاء الخزانات وعلى تزويد الحرفاء خاصة في اطراف الشبكات والمناطق المرتفعة، مشددا على ان الشركة تعمل باستمرار لحل هذه الاشكاليات وعدم تكرار هذه الاعطاب.

وكان سكان هذه المناطق وخاصة سكان منطقة الطرايشية قد عبروا عن غضبهم واحتجوا على خلفية معاناتهم بسبب حالة العطش التى يعيشونها منذ اسابيع.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn