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تفعيل اعتماد مضمون الحالة المدنية على الخط

2022/08/17 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

ذكرت وزارة تكنولوجيات الاتصال، اليوم الثلاثاء، أن اعتماد مضمون الحالة المدنية الممضى إلكترونيا، أصبح رسميا في الإجراءات الإدارية، وذلك إثر صدور قرار مشترك عن كل من وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال، مؤرخ في 16 أوت 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بضبط أنموذج وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط والممضى إلكترونيا وفقا للتشريع وللتراتيب الجاري بها العمل في حماية الوثائق باستعمال الأختام المرئية الموثوقة.

وذكرت الوزارة في بلاغها أنه يمكن للمواطنين من خلال استعمال الهوية الرقمية www.mobile-id.tn ، الولوج للبوابة الخدمات الإلكترونية www.e-bawaba.tn ، للحصول على مضمون الحالة المدنية الممضى إلكترونيا بصفة مجانية حاليا.

ووفق القرار المشترك المنشور في الرائد الرسمي، تخضع عملية استخراج تلك الوثيقة لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر بداية من يوم 16 أوت 2022، يكون خلالها استخراج مضمون الولادة على الخط بصفة مجانية.

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