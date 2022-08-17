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بطولة سينسيناتي: تأهل أنس جابر و فيكتوريا أزارينكا الى الدور ثمن النهائي في زوجي السيدات

2022/08/17 أهم الأخبار, المصدر, تونس, رياضة

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر الى الدور ثمن النهائي لمنافسات زوجي السيدات لبطولة سينسيناتي المقامة على الأراضي الأمريكية، رفقة شريكتها البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.

وفازت أنس جابر وفيكتوريا أزارينكا، على الثنائي المكون من اليابانية شوكو أيوما والتايوانية شان هاوو شينغ، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3.

وستضرب أنس جابر وفيكتوريا أزارينكا موعدا في الدور ثمن النهائي امام الثنائي الصيني إيفان أكسو وزاوكسان يانغ.

تجدر الاشارة الى أنّ أنس جابر تفتتح اليوم الأربعاء مشاركاتها في منافسات الفردي لبطولة سينسيناتي للماسترز بملاقاة الأمريكية كاترين ماكنيلي في الدور الثاني.

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