غرق طفل الـ 12 سنة في وادي بسجنان.. والنيابة العموميّة على الخط

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بفتح بحث للكشف عن ملابسات وفاة طفل غرقا بوادي بجهة سجنان من ولاية بنزرت اليوم الأربعاء.

وتفيد المعطيات الأولية بأن الهالك طفل عمره 12 عاما من سكان مدينة سجنان تحوّل اليوم الأربعاء الى وادي بسجنان للسباحة صحبة أحد أترابه الا أنه عجز عن مقاومة التيار المائي مما أدى الى غرقه.

وتمكن عدد من السكان من اخراج جثته واعلام وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية الذين عاينوا جثة الطفل صحبة ممثل النيابة العمومية الذي أذن بايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتقديم تقرير مفصّل حول الأسباب العلمية للوفاة.