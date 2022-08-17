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وزير الداخلية يؤدّي زيارة تفقد للوحدات الأمنية المتمركزة بالعاصمة

2022/08/17 أخبار, المصدر, مجتمع

أدى وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ظهر اليوم الأربعاء، زيارة تفقّد ميدانية، إلى الوحدات الأمنية المتمركزة بتونس العاصمة.

وقد شملت هذه الزيارة عديد نقاط المراقبة الترتيبية والمرورية والأمنية والدوريات القارة والمتنقلة، “اطّلع خلالها الوزير على سير عمل الوحدات الأمنيّة وعاين الإمكانيات البشرية والمادية التي تم تسخيرها للسهر على أمن المواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والاستعداد الجيد لإنجاح احتضان تونس التظاهرات الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى”، وفق ما جاء في بلاغ للداخلية.

وقد أنصت شرف الدين، بالمناسبة، إلى الأعوان والإطارات المباشرين لمهامهم الأمنية بهذه النقاط. كما تابع مشاغلهم واقتراحاتهم وحرص على “مزيد تشجيعهم والرفع من معنوياتهم”.

وأثنى كذلك على ما يبذلونه من تفان في أداء الواجب الوطني، داعيا إياهم إلى “مزيد الرفع من درجة الأهبة والتحلي باليقظة”

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