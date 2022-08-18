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سليانة: حريق جبل لشيهب بالكريب لازال متواصلا وأتى مبدئيا على حوالي 16 هكتارا من الكساء الغابي

2022/08/18 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة بالنيابة، العقيد نزار الزين، بأن حريق جبل لشيهب بمعتمدية الكريب لازال متواصلا، وأتى مبدئيا على حوالي 16 هكتارا من الكساء الغابي.

وأضاف في تصريح مساء اليوم الخميس ل”وات”، أن مجهودات وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات لاتزال متواصلة للسيطرة عليه، سواء بالوسائل أو بالإمكانيات البشرية (في الأماكن الوعرة)، لافتا إلى أن الحريق ينتشر ببطء.

وأكد الزين أن الحريق يمكن السيطرة عليه، وقد تم مبدئيا تسخير 3 شاحنات تابعة للحماية المدنية ومثلها تابعة لإدارة الغابات.

وللإشارة، اندلع حريق جبل لشيهب بالكريب ظهر اليوم الخميس. وقد تحول والي سليانة رفقة المعتمدة الأولى والمدير الجهوي للحماية المدنية بالنيابة وعمدة الزغالمة ورئيس منطقة الحرس الوطني بقعفور، إلى مكان الحريق، وفق ما عاينته صحفية”وات” بالجهة.

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