عاجل: قضيّة تحرّش تلاحق الشيخ محمد الهنتاتي.. وهذا ما تقرّر في حقّه

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 18 أوت 2022 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو بالاحتفاظ بالشيخ محمد الهنتاتي من أجل” شبهة التحرش .

وحسب ما أوردته موزاييك أف أم ، فإن الواقعة جدت في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس حيث تم تقديم شكاية ضد الشيخ محمد الهنتاتي واتهمه صاحب الشكاية بالتحرش، في حين أنكر المشتكى به ما نسب إليه ليتم إجراء مكافحة قانونية بين الطرفين تمسك إثرها الشاكي بالتتبع العدلي في حق المشتكى به.

وتقرر الاحتفاظ به بمقتضى إذن صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس