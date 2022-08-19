المنستير: انطلاق تزود تجار الجملة بالجهة بالكرّاس المدعم



انطلقت عملية تزود تجار الجملة لبيع المواد المدرسية بولاية المنستير بالكرّاس المدعم وفق ما أفادت به وات اليوم المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة زهراء ثابت.

وتزودت أمس شركة للبيع بالجملة بالمنستير بكمية 5 آلاف كرّاس مدعم من نوع 24 صفحة، و12 ألف كرّاس مدعم 48 صفحة، و10 آلاف و500 كرّاس مدعم من نوع 72 صفحة. وسيتوفر الكرّاس المدعم بالكميات اللازمة خلال الأيام القادمة وقبل العودة المدرسية مع المحافظة على نفس أسعارالسنة الفارطة حسب ذات المصدر.

ووفر الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بالمنستير إلى غاية اليوم جميع عناوين الكتب المدرسية باستثناء كتب الاقتصاد لشعبة الاقتصاد بالنسبة إلى سنوات الثانية ثانوي والثالثة ثانوي والبكالوريا والتي ستكون جميعها متوفرة بداية من الأسبوع المقبل باعتبار أنّ هذه الكتب وصلت إلى البلاد التونسية وهي حاليا على مستوى أحد الموانئ وفق زهرة ثابت.

وستكثف الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بداية من الأسبوع المقبل حملاتها لمراقبة جودة المنتوجات المتعلقة بالعودة المدرسية من أدوات مدرسية موردة وغيرها ومدى مطابقتها لمستلزمات التأشير.