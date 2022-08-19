وزارة الصحة: تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 17 أوت الجاري

إيقاف رئيس بلديّة الطويرف.. وهذه تهمته #خبر_ عاجل

إنخفاض درجات الحرارة هذا اليوم

هذه الولاية تسجّل أعلى درجات حرارة.. و الرصد الجوي يحذّر #خبر_ عاجل

المنستير: انطلاق تزود تجار الجملة بالجهة بالكرّاس المدعم

2022/08/19 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


انطلقت عملية تزود تجار الجملة لبيع المواد المدرسية بولاية المنستير بالكرّاس المدعم وفق ما أفادت به وات اليوم المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة زهراء ثابت.
وتزودت أمس شركة للبيع بالجملة بالمنستير بكمية 5 آلاف كرّاس مدعم من نوع 24 صفحة، و12 ألف كرّاس مدعم 48 صفحة، و10 آلاف و500 كرّاس مدعم من نوع 72 صفحة. وسيتوفر الكرّاس المدعم بالكميات اللازمة خلال الأيام القادمة وقبل العودة المدرسية مع المحافظة على نفس أسعارالسنة الفارطة حسب ذات المصدر.
ووفر الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بالمنستير إلى غاية اليوم جميع عناوين الكتب المدرسية باستثناء كتب الاقتصاد لشعبة الاقتصاد بالنسبة إلى سنوات الثانية ثانوي والثالثة ثانوي والبكالوريا والتي ستكون جميعها متوفرة بداية من الأسبوع المقبل باعتبار أنّ هذه الكتب وصلت إلى البلاد التونسية وهي حاليا على مستوى أحد الموانئ وفق زهرة ثابت.
وستكثف الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بداية من الأسبوع المقبل حملاتها لمراقبة جودة المنتوجات المتعلقة بالعودة المدرسية من أدوات مدرسية موردة وغيرها ومدى مطابقتها لمستلزمات التأشير.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn