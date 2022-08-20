أداء القطاع السياحي يسجل تحسّنا في كل من جندوبة وسوسة والمنستير والوزارة تؤكد أنها اقتربت من مؤشرات سنة 2019

تحسنت المؤشرات السياحية المسجلة في ولايات جندوبة وسوسة والمنستير، حيث استرجع القطاع السياحي، تدريجيا، عافيته، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 10 اوت 2022، إذ فاقت المؤشرات بولاية جندوبة، ما تمّ تحقيقه خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، التي تعتبر السنة المرجعية للسياحة التونسيّة ما قبل الأزمة الصحيّة العالمية المرتبطة بانتشار كوفيد-19.

وأفادت وزارة السياحة، وفق ما نشرته، السبت، أن المؤشرات السياحية، في ولاية جندوبة، تعد قياسيّة خلال العشريّة الأولى من شهر أوت 2022، لتشهد معظم مؤسّسات الإيواء السياحي نسبة إمتلاء هامّة جدّا حيث إستقبلت الجهة خلال الفترة من 1 والى غاية 10 أوت 2022 أكثر من 13 ألف سائح مقابل 9 ?لاف سائح خلال الفترة ذاتها سنة 2019.

وأضافت وزارة السياحة، في السياق ذاته، أن جندوبة سجلت زيادة بنسبة 38 بالمائة على مستوى الليالي المقضاة، محققة 35 ألف ليلة مقابل 32 ألف ليلة مقضاة للفترة ذاتها في سنة 2019 ما يعادل زيادة بنسبة 10 بالمائة.

وخلال الفترة من 1 جانفي الى 10 أوت 2022 عرفت المؤشرات السياحية بالجهة تطورا لافتا إثر توافد 111 ألف سائح مقابل 70 ألف سائح في 2021 أي بزيادة بنسبة 57 بالمائة ونقصا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وأفادت الوزارة، أنّه تمّ تحقيق 76 بالمائة من المؤشرات السياحيّة، المحققة في سنة 2019، بولاية جندوبة، إذ سجلت الجهة 235 ألف ليلة مقضاة أي بتطورا بنسبة 61 بالمائة مقارنة بسنة 2021 (حوالي 145 ألف ليلة مقضاة) ونقص بنسبة 27 بالمائة مقارنة ب2019.

كما عرفت ولاية سوسة حركية هامة وارتفاعا ملحوظا على مستوى أغلب المؤشرات السياحية، حيث عرفت المنطقة السياحية سوسة القنطاوي، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 10 اوت 2022، زيادة هامة بأكثر من 128 بالمائة في عدد الوافدين بحوالي 522 ألف سائح مقابل 228 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من 2021.

كما سجلت الجهة، زيادة بأكثر من 167 بالمائة في عدد الليالي المقضاة، التّي تجاوز عددها 1،681 مليون ليلة مقابل 628 ألف ليلة سنة 2021 لكن يبقى هذا المؤشر دون ما تم تسجيله خلال سنة 2019 بنسبة 31 بالمائة على مستوى عدد الوافدين وبنسبة 42 بالمائة في ما يتعلّق بعدد الليالي المقضاة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

واستقبلت الجهة خلال الأيّام العشر الأولى من شهر أوت 2022، حوالي 63 ألف سائح من مختلف الجنسيات مقابل 59 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من 2019 أي بزيادة بنسبة 6،7 بالمائة.

كما تحسنت أغلب المؤشرات السياحية بولاية المنستير إذ شهدت الجهة، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي وحتّى 10 أوت 2022، زيادة هامّة بأكثر من 163 بالمائة في عدد الوافدين، الذّين قدّر عددهم بحوالي 244 ألف سائح مقابل 92 ألف سائح خلال 2021.

وتجاوزت الزيادة المسجلة في عدد الليالي المقضاة بولاية المنستير 182 بالمائة لتناهز 984 ألف ليلة مقارنة بسنة 2021 (348 ألف ليلة).

وسجل عدد الوافدين على الجهة، من غرة جانفي إلى يوم 10 أوت 2022، نقصا بلغت نسبته 30،3 بالمائة مقارنة ب2019. كما سجل عدد الليالي المقضاة تراجعا بنسبة 54،1 بالمائة مقارنة ب2019.

وتشير هذه المعطيات والمؤشرات السياحية في كل من جندوبة وسوسة والمنستير الاقتراب أكثر من مؤشرات سنة 2019، باعتبارها سنة مرجعية (ما قبل ظهور جائحة كوفيد-19 )، وبالتالي “تحقيق الهدف، الذي رسمته وزارة السياحة لسنة 2022 وهو تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من مؤشرات سنة 2019، بحسب المصدر ذاته.