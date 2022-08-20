لقاء ودي: فوز الترجي الرياضي على شبيبة السوارة الجزائري 1 – 0

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت على فريق شبيبة السوارة الجزائري بنتيجة هدف دورن رد، في لقاء ودي، يندرج في اطار استعدادت الفريقين للموسم الرياضي الجديد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب معتز الزدام.

وكان مدرب الترجي الرياضي التونسي، نبيل معلول، أقحم في الشوط الأول التشكيلة التالية: صدقي الدبشي – حسام دقدوق – هاني عمامو – محمد بن علي – أمين توقاي – الزدام – غيلان الشعلالي – صابر بوغرين – حمدو الهوني – أنيس البدري – رياض بن عياد.

وعند انطلاق الشوط الثاني قام معلول باجراء عديد التغيرات في جميع المراكز وعول على التشكيلة التالية: معز بن شريفية، زين الدين ساسي، فوسيني كولييالي، رائد بوشنيبة، غسان المحرصي، زكرياء العايب، غيث الوهابي، مالك المهري، محمد فيصل أبو زريق (شرارة)، فاروق الميموني، عزيز عبيد. .