ليفاندوفسكي وفاتي يتألقان في فوز برشلونة 4-1 على سوسيداد

احتفل روبرت ليفاندوفسكي بعيد ميلاده 34 بتسجيل أول هدفين له بقميص برشلونة في البطولة الاسبانية لكرة القدم كما سجل البديل أنسو فاتي هدفا وصنع اثنين خلال فوز كبير 4-1 على أرض ريال سوسيداد يوم الأحد.

واحتاج ليفاندوفسكي إلى 48 ثانية ليفتتح التسجيل لكن ألكسندر إيساك تعادل سريعا لأصحاب الضيافة بعد خمس دقائق.

وضغط برشلونة في آخر نصف ساعة بعد نزول المهاجم الصاعد فاتي الذي أحرز الهدف الرابع وصنع قبله هدفين لعثمان ديمبلي وليفاندوفسكي.

وحقق فريق المدرب تشابي هرنانديز انتصاره الأول بالموسم بعد تعادل مع رايو فايكانو في الجولة الافتتاحية.

كانت البداية نارية من المهاجم البولوني المخضرم الذي استغل تمريرة رائعة من أليخاندرو بالدي ليفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى.

لكن السويدي إيساك اغتنم تمريرة ديفيد سيلفا وسدد كرة فوق الحارس مارك أندريه تير شتيغن ليدرك التعادل في الدقيقة السادسة.

عانى برشلونة للوصول لمرمى منافسه حتى تدخل تشابي بالدفع برافينيا وفاتي في الدقيقة 64 وكانت تغييراته مؤثرة في نجاح الفريق الكاتالوني.

وبعد جهد فردي مميز من رافينيا مرر فاتي، الذي عطلت جراحات بالركبة مسيرته في آخر عامين، كرة حاسمة بلمسة رائعة بالكعب إلى ديمبلي ليعيد التقدم لبرشلونة.

ومنح فاتي تمريرة أخرى إلى ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثالث، ثم رد هداف بايرن ميونيخ السابق الهدية بعد عشر دقائق إلى المهاجم الإسباني الواعد (19 عاما) ليكمل الرباعية للزوار.