السفارة الأمريكيّة تكشف فحوى اللقاء الذي جمع قيس سعيّد بوفد عن الكونغرس

قالت السفارة الأمريكية بتونس في بيان إنّ وفد الكونغرس الأمريكي الذي التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الأحد بقصر قرطاج أعربوا عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي.

وأشارت السفارة إلى أنّ أعضاء الوفد “حثوا على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة.”

وشدد الوفد، وفق بيان السفارة، على ”أهمية قضاء مستقل ومجلس نيابي نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي.”، مشيدا ”بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع.”