سعر اللتر من الزيت المدعّم سيتجاوز الـ5 دنانير #خبر_ عاجل

طالب جمال العُرف، أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم في منظمة “كوناكت”، بالترفيع في سعر بيع الزيت المدعّم .

وقال العرف “من غير المعقول أن يتم بيع قاروره المياه المعدنية بـ800 مليم في حين يتم بيع الزيت المدعم بـ900 مليما”.

وتابع العرف في تصريح لشمس اف ام الزيت النباتي تدعمه الدولة بحوالي 4 دنانير وفي صورة رفع الدعم عنه سيتجاوز سعره الـ5 دنانير.

واوضح أنه ستصل إلى تونس خلال الفترة المقبلة 15 ألف طن من الزيت النباتي المدعم أولها شحنة بـ 6 آلاف طن ستصل يوم 25 أوت ستعوّض الشحنة التي رفضت تونس تسلّمها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.