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عاجل: عبير موسي ترسل عدل منفّذ لرئاسة الجمهوريّة وتهدّد بتنفيذ خطوات تصعيديّة

2022/08/22 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الاثنين 22 أوت 2022، رئيس الجمهورية بالاعلان عن الموعد الرسمي للانتخابات التشريعية.

وأوضحت موسي، خلال ندوة صحفية، أن الحزب طالب من خلال محضر التنبيه المرسل اليوم الى رئاسة الجمهورية عبر عدل منفذ بالاعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية.

كما أبرزت موسي أن الدستوري الحر معني بكل الاستحقاقات الانتخابية، مشددة على أن الحزب وضع لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب.

وأكدت موسي أنه اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، سيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه الى المنتظم الأممي للتظلم.

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