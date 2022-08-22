تيكاد 8: القطاع الخاص التونسي يقدم 81 مشروعا أمام المستثمرين الأفارقة واليابانبن بقيمة 2،7 مليار دولار

سيقدم القطاع الخاص التونسي نحو 81 مشروعا، بقيمة 2،7 مليار دولار، أي حوالي 8،5 مليار دينار تونسي، للمستثمرين الأفارقة واليابانيين، خلال النسخة الثامنة للمؤتمر الدولي حول التنمية الإفريقية “تيكاد 8” المزمع انعقاده بتونس يومي 27 و28 أوت 2022.

وتمّ تضمين هذه المشاريع، من قبل غرفة التجارة والصناعة التونسيّة اليابانية، في كتاب أبيض، ستسمح بإحداث 35750 موطن شغل.

وأفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسيّة اليابانية، هادي بن عباس، خلال ندوة صحفية، انعقدت، الاثنين، بأنّ الكتاب الابيض، الذّي جاء في 128صفحة، يعد وثيقة مرجعيّة للشركاء اليابانيين والأفارقة. وتتضمن الوثيقة جذاذات مشاريع قطاعية من المرجح أن تثير اهتمام المستثمرين اليابانيين والأفارقة بهدف اقامة شراكات وتعزيز التمويل المحتمل.

ويغطي هذا الكتاب، بحسب بن عباس، المشاريع التي تم اقتراحها من قبل المؤسسات في مرحلة النمو، بالإضافة الى المشاريع الجديدة وغيرها من المشاريع قائمة الذات وتسعى الى تطوير او تحديد الشركاء المحتملين، لافتا إلى أن تفعيل هذه المشاريع يتعيّن أن يندرج في إطار شراكة ثلاثية بين اليابان وتونس ودول إفريقية اخرى في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

ويتعلّق الأمر بقطاعات الاقتصاد الأخضر والأزرق (21 مشروعا) والقطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء (20 مشروعا) والصيدلية والطبية (17 مشروعا) والصناعي (12مشروعا) البنية التحتية والخدمات اللوجستية (9 مشاريع) والمالية (مشروعين).

وذكر بن عباس بأنّ صياغة الكتاب الابيض قد انطلقت منذ ديسمبر 2020، قبل نشر النسخة الاولى منه في 19 ماي 2022، ويضم 31 مشروعا بقيمة 300 مليون دولار. ولفت إلى أن الغرفة قد تلقت في البداية 225 مقترح مشروع تمّ اختيار 81 مشروعا منها، 75 بالمائة منها تشمل مكونا للذكاء الرقمي والاصطناعي.

وكشف في هذا الصدد، بان الغرفة ستوزع خلال الدورة 8 من تيكاد 4000 نسخة من الكتاب الابيض، بالاضافة الى النسخة الرقمية، التي ستنشر على البوابة الإلكترونية لغرفة التجارة والصناعة التونسيّة اليابانية.

من جانبه أكّد السفير الياباني في تونس، شينسوكي شيميزو، أنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لن يحضر “تيكاد 8” بعد التأكد من إصابته بكوفيد -19 أمس، الأحد، مضيفا أنّه سيشارك في هذا الحدث عبر الانترنت وأن رئيس الدبلوماسية اليابانية سيترأس وفد بلاده، الذي سيسافر إلى تونس العاصمة.

يشار إلى أن تونس تعد ثاني دولة افريقية تنظم هذا الحدث بعد كينيا، في 2016، قد حصلت على اتفاقية استضافة “تيكاد 8” في ختام الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، الذّي عقد يومي 9 و 10 فيفري 2020 في اديس ابابا باثيوبيا.

ووقع تنظيم مؤتمر “تيكاد 7” سنة 2019، في مدينة يوكوهاما بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحضور أكثر من 10000 مشارك، من بينهم 42 زعيما إفريقيا من 53 دولة إفريقية و52 دولة شريكة في التنمية و108 رؤساء منظمات دولية وإقليمية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.